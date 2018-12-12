Религиозные организации Чехии выступили против проекта налога на имущество, возвращенного им в рамках реституции

Представители церквей и других религиозных организаций Чехии выступили с совместным заявлением, в котором протестуют против проекта введения налога на имущество, возвращенного им в рамках реституции. Заявление подписали представители Чешской епископской конференции, Экуменического совета церквей Чешской Республики и Федерации еврейских общин Чехии.

Проект введения налога на имущество, которое церковь получает в качестве компенсации за невозвращенную в рамках реституции собственность, был представлен в парламент фракцией коммунистов. Возмещение в такой форме церковь получает начиная с 2013 г. Согласно действующему закону, за невозвращенное недвижимое имущество религиозные организации в течение 30 лет получат около 59 млрд крон (около 2,3 млрд евро) без учета инфляции.