Ректор Карлова университета закрыл Чешско-китайский центр в Праге

Ректор Карлова университета Toмаш Зима закрыл Чешско-китайский центр в Праге, где в минувшие годы проходили четыре конференции, посвященные Китаю.

Бывший секретарь центра Mилош Балабан утверждал, что они финансировались за счет Чешско-китайского центра, однако сайт Aktuálně.cz в октябре информировал, что не менее двух форумов софинансировало посольство КНР в Чехии.

Необходимость роспуска центра ректор аргументировал «негативными отзывами, которые могли бы навредить также другой деятельности университета». По словам T. Зимы, ликвидация центра не окажет влияния на итоги внутреннего аудита вуза.

На прошлой неделе три сотрудника факультета социальных наук Карлова университета сообщили, что покинут центр из-за спорных обстоятельств, связанных с его финансированием.