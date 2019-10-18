Ректор Карлова университета извинился за договор о сотрудничестве с Home Credit

Ректор Карлова университета Томаш Зима во время пятничного заседания академического сената принес свои извинения за то, что не сумел предугадать реакцию, последовавшую за подписанием им договора от имени Карлова университета с компанией Home Credit Петра Келлнера.

В договоре о сотрудничестве указано, что компания, входящая в холдинг PPF, будет оказывать университету в течение трех лет финансовую помощь в размере полмиллиона крон в год. Факт сотрудничества с Home Credit возмутил ряд студентов и педагогов, по мнению которых компания «зарабатывает деньги на кредитовании малоимущих сограждан».