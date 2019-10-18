Архив передач

Ректор Карлова университета извинился за договор о сотрудничестве с Home Credit

Эва Туречкова
18-10-2019
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Ректор Карлова университета Томаш Зима во время пятничного заседания академического сената принес свои извинения за то, что не сумел предугадать реакцию, последовавшую за подписанием им договора от имени Карлова университета с компанией Home Credit Петра Келлнера.

В договоре о сотрудничестве указано, что компания, входящая в холдинг PPF, будет оказывать университету в течение трех лет финансовую помощь в размере полмиллиона крон в год. Факт сотрудничества с Home Credit возмутил ряд студентов и педагогов, по мнению которых компания «зарабатывает деньги на кредитовании малоимущих сограждан».

 
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