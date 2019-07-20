Рекорд чешского носильщика

170 килограммов поклажи (бутилированная вода) вынес на вершину Снежки – самой высокой горы Чешской Республики (1603,3 метра над уровнем моря), преодолев путь почти в 2 километра, Штепан Доморад, житель чешского города Врхлаби. Восхождение продолжалось около 4 часов 20 минут. Перепад высот от точки старта до финиша составил 200 метров. Это новый рекорд. Прежним рекордсменом с августа 2018 года являлся высотный носильщик из Татр Владимир Хирзан. Его показатель был 165,5 килограммов.

Соревнования по подъему в гору с поклажей «Sherpa cup» ежегодно организует компания «Poštovna na Sněžce» (Почта на Снежке). Примером для участников конкурса портеров является высотный носильщик Роберт Гофер, который в 1944 году для нужд метеорологической станции вынес на вершину Снежки стальную трубу весом 160 килограммов.