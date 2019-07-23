Реконструкция здания чешского правительства подходит к концу

Эва Туречкова
23-07-2019
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Реконструкция здания чешского правительства – пражской Академии Страки, начавшаяся в сентябре 2017 года, вступает в финальную фазу, сообщила пресс-секретарь кабинета министров Яна Адамцова. Восстановительные работы завершатся весной будущего года. Реконструкция дворца конца XIX века обойдется в 300 миллионов крон (12 миллионов евро). Здание бывшего общежития для потомков обедневших дворянских родов стало использоваться для правительственных нужд в 1945 году. Администрация правительства Чехии в нем располагается с 1993 года.

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