Архив передач

Реки Южной Чехии страдают от засухи

Катерина Айзпурвит
14-04-2020
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Некоторые реки Южно-Чешского края оказались на гране гидрологической засухи. Если в прошлые годы такое положение наблюдалось лишь к концу лета, в 2020 году подобная ситуация сложилась уже в апреле. Как сообщает гидрометеорологический институт города Ческе Будеёвице, причиной является сухая весна, недостаток осадков и теплая зима.

Особо сложная ситуация наблюдается в неглубоких скважинах, откуда ушли подземные воды. Южная Чехия стала единственным регионом страны, где ситуация с засухой оценивается как экстремальная.

 
 
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