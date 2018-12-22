Рейтинг доверия президенту Чехии вырос

Согласно результатам исследования, проведенного Центром по изучению общественного мнения, рейтинг доверия Милошу Земану, президенту Чехии, в ноябре вырос на 5% до 55%. Большее доверие, чем главе государства, чешские граждане выражают муниципалитетам населенных пунктов, где они проживают (67%), и главам администраций городов и сел (66%).
В свою очередь, краевые администрации пользуются доверием лишь 47% граждан, Сенату доверяет 34%, правительству – 42%. Самый низкий рейтинг у Палаты депутатов – 32%. Удовлетворенность политической ситуацией в стране выразило только 20% респондентов.
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