Региональный политик из-за нападок на Земана подал в отставку

Эва Туречкова
22-05-2019
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Представитель городской администрации в Есенице Мартин Ланг официально извинился за свои словесные нападки в адрес президента Милоша Земана. Ланг из-за скандала подал в отставку на должность главы местной организации Гражданской демократической партии.

Напомним, что региональный политик в конце апреля в своем аккаунте в Фейсбук опубликовал пост, в котором угрожал главе государства расправой и назвал Милоша Земана вторым Гитлером. Расследование по делу ведет полиция. Ланг утверждает, что сделанное им заявление было «явным преувеличением».

 
 
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