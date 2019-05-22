Региональный политик из-за нападок на Земана подал в отставку

Представитель городской администрации в Есенице Мартин Ланг официально извинился за свои словесные нападки в адрес президента Милоша Земана. Ланг из-за скандала подал в отставку на должность главы местной организации Гражданской демократической партии.

Напомним, что региональный политик в конце апреля в своем аккаунте в Фейсбук опубликовал пост, в котором угрожал главе государства расправой и назвал Милоша Земана вторым Гитлером. Расследование по делу ведет полиция. Ланг утверждает, что сделанное им заявление было «явным преувеличением».