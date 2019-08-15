Региональные организации ЧСДП выразили поддержку председателю партии

По мнению представителей большинства региональных организаций Чешской социал-демократической партии, ее лидер Ян Гамачек должен продолжать настаивать на назначении Михала Шмарды министром культуры. Об этом сообщает информагентство ČTK. Главы региональных организаций также выразили свою полную поддержку председателю Гамачеку в споре с президентом Милошем Земаном.

Напомним, в среду, 14 августа, Земан заявил, что не намерен назначать на пост главы Минкульта Михала Шмарду, кандидатуру которого выдвигает ЧСДП, в чьем ведении находится ведомство. Милош Земан обратился к Яну Гамачеку с предложением представить при посредничестве премьера Андрея Бабиша другого кандидата на эту должность. По мнению главы государства, Михал Шмарда не подходит для занятия этого поста, поскольку не занимался проблематикой чешской культуры. Комментируя сложившуюся ситуацию, Михал Шмарда сообщил, что «с уважением отнесется к решению, принятому председателем социал-демократической партии».