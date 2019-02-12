Региональные аэропорты оснастят новейшими системами безопасности

Министерство внутренних дел Чехии в марте текущего года объявит тендер на поставку систем распознавания лиц, регистрационных номеров автомобилей и систем измерения уровня радиации в зданиях для всех чешских аэропортов кроме столичного, где подобное оборудование уже введено в эксплуатацию.
В проект включены аэродромы Карловых Вар, Брно, Остравы, Пардубиц и, вероятно, также Чешских-Будейовиц. Предполагаемые расходы составят полмиллиарда крон (20 миллионов евро).
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