Региональные аэропорты оснастят новейшими системами безопасности

Эва Туречкова
12-02-2019
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Министерство внутренних дел Чехии в марте текущего года объявит тендер на поставку систем распознавания лиц, регистрационных номеров автомобилей и систем измерения уровня радиации в зданиях для всех чешских аэропортов кроме столичного, где подобное оборудование уже введено в эксплуатацию.

В проект включены аэродромы Карловых Вар, Брно, Остравы, Пардубиц и, вероятно, также Чешских-Будейовиц. Предполагаемые расходы составят полмиллиарда крон (20 миллионов евро).

 
 
 
 
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