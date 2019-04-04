RegioJet обсуждает возможность запуска поезда в Украину

Тимур Кашапов
04-04-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Крупный чешский автобусный и железнодорожный перевозчик RegioJet обсуждает возможность запуска поезда в Украину. Эту информацию подтвердил глава департамента пассажирских перевозок дальнего следования «Укрзализныци» Александр Красноштан, по словам которого «RegioJet проявляет большую заинтересованность ездить в Мукачево».

RegioJet уже выполняет автобусные рейсы из Ужгорода и Мукачево в Прагу. Вариант запуска поезда в Украину рассматривает еще один чешский оператор – Leo Express. Данная компания подала заявку в Администрацию ж/д транспорта Польши относительно запуска с декабря 2019 года поезда по маршруту Прага-Краков-Медыка.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 