Реформу чешской системы психиатрии поддержат европейские деньги

Антон Каймаков
05-05-2019
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На реализацию программы реформирования системы оказания психиатрической помощи из фондов ЕС Чехия получит 3,5 миллиарда крон (почти 135 миллионов евро). 1,57 миллиарда крон будет инвестировано в строительство новых зданий психиатрических стационаров и реконструкцию уже используемых.

Например, Центр комплексной психиатрической опеки в Брно получит 578 миллионов крон (22,2 миллиона евро). На строительство нового павильона Психиатрической клиники Факультетской больницы Пльзень будет отпущено 316 миллионов крон (12,2 миллиона евро), а на новую клинику психиатрии Пардубицкой больницы – 259 миллионов крон (10 миллионов евро). Инвестиции в систему психиатрической опеки будут осуществлены также и из бюджета Чехии. План, как сообщается, разработан Минздравом страны.

 
 
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