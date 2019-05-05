Реформу чешской системы психиатрии поддержат европейские деньги

На реализацию программы реформирования системы оказания психиатрической помощи из фондов ЕС Чехия получит 3,5 миллиарда крон (почти 135 миллионов евро). 1,57 миллиарда крон будет инвестировано в строительство новых зданий психиатрических стационаров и реконструкцию уже используемых.

Например, Центр комплексной психиатрической опеки в Брно получит 578 миллионов крон (22,2 миллиона евро). На строительство нового павильона Психиатрической клиники Факультетской больницы Пльзень будет отпущено 316 миллионов крон (12,2 миллиона евро), а на новую клинику психиатрии Пардубицкой больницы – 259 миллионов крон (10 миллионов евро). Инвестиции в систему психиатрической опеки будут осуществлены также и из бюджета Чехии. План, как сообщается, разработан Минздравом страны.