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Реальное увеличение средней зарплаты в Чехии в 3 квартале не превысило 4%

Лорета Вашкова
04-12-2019
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В третьем квартале 2019 года средняя зарплата-брутто в Чехии составила 33697 крон (1321 евро). Рост в межгодовом сравнении составил 6,9 процента. Трудоустроенные граждане получали в среднем на 2163 крон (85 евро) больше, чем годом раньше.

Тем не менее, с учетом инфляции, реальное увеличение среднемесячной зарплаты не превысило 4%. Данные в среду, 4 декабря, опубликовало Чешское статистическое управление.

Уровень зарплат двух третей работающих граждан, однако, не достигает средней. Аналитики ожидают замедления реального роста зарплат, который составит менее 4%.

 
 
 
 
 
 
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