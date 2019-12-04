Реальное увеличение средней зарплаты в Чехии в 3 квартале не превысило 4%

В третьем квартале 2019 года средняя зарплата-брутто в Чехии составила 33697 крон (1321 евро). Рост в межгодовом сравнении составил 6,9 процента. Трудоустроенные граждане получали в среднем на 2163 крон (85 евро) больше, чем годом раньше.

Тем не менее, с учетом инфляции, реальное увеличение среднемесячной зарплаты не превысило 4%. Данные в среду, 4 декабря, опубликовало Чешское статистическое управление.

Уровень зарплат двух третей работающих граждан, однако, не достигает средней. Аналитики ожидают замедления реального роста зарплат, который составит менее 4%.