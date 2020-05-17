Реакция чешских политиков на заявление лидера компартии в интервью «Красной звезде»

Глава Компартии Чехии и Моравии (KSČM) и зампредседателя Нижней палаты Войтех Филип стоит на своем, что касается заявления в интервью газете ВС России «Красная звезда», в котором oн критиковал демонтаж памятника маршалу И. Коневу на пражской площади Интегбригады, назвав его «преступным».

Согласно информации ЧТК, одновременно в данном интервью лидер коммунистов похвалил правительство РФ за то, что оно не заставляет местные учреждения выдавать разрешения на строительство памятников чехословацким легионерам, павшим в бою с большевиками.

Пражских муниципальных политиков В. Филип обвинил в неофашизме. В телепрограмме Prima Partie в воскресенье, 17 мая, в реакции на критику зампредседателя партии гражданских демократов (ODS) Maртина Купки, лидер чешской компартии заявил: «Я не оплевывал национальные интересы Чешской Республики, такова моя точка зрения, у меня есть тому доказательства».

В беседе с редактором «Красная звезда», обнародованном в пятницу на портале этого издания, Филип дал похвальную оценку президенту Милошу Земану за его позицию в отношении России и критиковал министра иностранных дел Томаша Петршичека.

«Кроме того, в нашем обществе в последние годы можно наблюдать очевидный рост фашистских тенденций, которые в ряде случаев остаются безнаказанными. A некоторые люди в Чехии преднамеренно поддерживают неонацизм и восхваляют бандеровцев и власовцев. Я считаю это международным позором и полным фиаско главы чешской дипломатии, который должен немедленно подать в отставку», цитирует «Чешское Радио» заявление Фипипа редактору «Красной звезды».

Глава чешской дипломатии, в свою очередь, указал в интервью порталу «Чешского Радио» iROZHLAS.cz, что «В. Филип таким образом готовится к грядущему съезду компартии и стремится импонировать в России Заявление господина председателя соответствует тому, кому именно он предоставил свое интервью — это газета российских ВС. Я лично не зарегистрировал, чтобы он говорил в Чехии в таком духе, очевидно, что это — стремление общаться с русской общественностью и нравиться в России».

"Полным провалом" считает обвинение В. Филипом пражских муниципальных политиков в неофашизме экс-министр иностранных дел и глава Минкультуры Любомир Заоралек.

В. Филип от имени компартии в данном интервью сообщил, что снятие с постамента памятника И. Коневу, освободителя концлагеря в Освенциме и освободителя Чехословакии он воспринимает как неуважение, оскорбление и варварский поступок, а также, что «некоторые пражские фашиствующие политики под негативным влиянием ЕС и США пытаются нарушить отношения двух славянских народов и не стесняются оскорблять память освободителей из России и других стран бывшего Советского Союза».

Вице-премьер Ян Гамачек в программе "Чешского Телевидения" отметил, что рассматривает заявление Войтеха Филипа как риторику в преддверии съезда Компартии Чехии и Моравии. По мнению Гамачека, "высказывание лидера этой партии о чехословацких легионерах находится за гранью допустимого, однако важным является то, что коммунисты не оказывают влияния на внешнюю политику ЧР".