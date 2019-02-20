Разрыв в зарплатах мужчин и женщин составляет 4,5 тысячи крон

В Чехии остается существенная разница в зарплатах мужчин и женщин. Исходя из данных, обнародованных Чешским статистическим управлением, чешские мужчины зарабатывают в среднем на 4,5 тысячи крон (180 евро) больше, чем женщины. Максимальная разница в доходах в зависимости от пола наблюдается у двух категорий работников: у тех, кто окончили ПТУ, а также у выпускников вузов.

Разрыв между мужской и женской заработной платой составляет 22 процента и является вторым по счету в рамках ЕС. Средний размер оклада труда мужчин и женщин, начиная с 2010 года, ежегодно растет.