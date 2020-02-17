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Размер прожиточного минимума в Чехии спустя восемь лет повысился до 3860 крон

Лорета Вашкова
17-02-2020
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Правительство Чехии определило новый размер прожиточного минимума, который с 1 апреля текущего года повысится на 13,2% и составит 3860 крон в месяц. Физиологический минимум составит 2490 крон. После заседания правительства об этом информировал вице-премьер Ян Гамачек.

Минимальный уровень дохода, который считается необходимым для гарантии обеспечения определенного уровня жизни, в последний раз повысился в 2012 году, рост составил 9 процентов. С того времени цены в Чехии увеличились на 13,2%, сообщило Министерство труда и социальных дел.

Например, размер прожиточного минимума родителей, имеющих двоих детей в возрасте пяти и восьми лет, сегодня равняется 9850 кронам, а после повышения составит около 11140 крон. В случае одинокой матери или отца-одиночки с ребенком до 4 лет размер минимума повысится с 4880 крон до 5520 крон, сообщает агентство ЧТК.

 
 
 
 
 
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