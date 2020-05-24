Расходы на «Умный карантин» в текущем году составят 200 млн крон

Обновленная версия проекта «Умный карантин» в течение текущего года обойдется государству в 200 миллионов крон. В смету входят расходы на компьютерное обеспечение и 150 новых работников Санитарно-эпидемиологической службы Чехии и соответствующего отдела Минздрава, сообщил в эфире «Чешского телевидения» глава ведомства Адам Войтех.

Министр повторил, что подключение к системе останется на добровольной основе. Те, кто не захочет предоставлять свои данные, может этого не делать.

Минздрав сотрудничает по данному проекту с МВД и Национальным агентством коммуникационных и информационных технологий.