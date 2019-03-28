Расходы на топливо и дорожные сборы в ЧР – одни из самых низких в Европе

Расходы на топливо и дорожные сборы в Чешской Республике являются одними из самых низких в Европе. Водители на чешских автострадах платят за проезд и дизельное топливо в среднем 46,5 евро на 100 км. Именно поэтому иностранные перевозчики все активнее используют Чехию в качестве транзитной страны. Об этом говорится в отчете Центра экономического и рыночного анализа (CETA), на который ссылается информагентство ČTK.

В документе отмечается, что доходы госбюджета от топливных акцизов в 2018 году составили почти 92 млрд крон (3,53 млрд евро), что на 1,48% больше, чем годом ранее. Сборы за проезд выросли на 3,97% до 10,8 млрд крон (415 млн евро).