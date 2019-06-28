Расходы на сворачивание добычи в Остравско-Карвинских шахтах составили уже 37 млрд крон

Расходы на сворачивание операций в Остравско-Карвинских шахтах с 1991 до 2018 года достигли в целом 37 млрд крон (1,4 млрд евро). При этом две трети этих средств относятся к категории мандаторных стандартов и были потрачены на пособия бывшим шахтерам, ренты и т.п.
Треть средств была выделена на технические операции, связанные с ликвидацией шахт и ревитализационными мероприятиями, возрождающими эти горнодобывающие районы. Об этом ČTK информировала Яна Дронска, пресс-секретарь госпредприятия Diamo, ответственного за ревитализацию.
В настоящее время в горнодобывающей компании OKD работает около 9000 человек, уголь горняки добывают в пяти карвинских шахтах.
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