Архив передач

Расходы на приобретение Чехией медицинского материала составят более 3 млрд крон

Эва Туречкова
23-03-2020
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В час утра в пражском аэропорту Вацлава Гавела приземлился самолет «Чешских авиалиний» с очередной партией медицинского материала, закупленного Чехий в Китае. В состав груза входит также миллион медицинских масок.

По словам министра внутренних дел Яна Гамачека, Чешская Республика за поставки масок, респиратов, защитной одежды, очков и др. заплатила уже более 1,5 миллиарда крон. В обслуживании чешско-китайского «воздушного моста» кроме национального перевозчика задействованы также самолеты компании China Eastern. Поставки материала в Чехию будут продолжаться не менее шести недель. Общие расходы государства за это время превысят три миллиарда крон.

 
 
 
 
 
 
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