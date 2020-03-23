Расходы на приобретение Чехией медицинского материала составят более 3 млрд крон

В час утра в пражском аэропорту Вацлава Гавела приземлился самолет «Чешских авиалиний» с очередной партией медицинского материала, закупленного Чехий в Китае. В состав груза входит также миллион медицинских масок.

По словам министра внутренних дел Яна Гамачека, Чешская Республика за поставки масок, респиратов, защитной одежды, очков и др. заплатила уже более 1,5 миллиарда крон. В обслуживании чешско-китайского «воздушного моста» кроме национального перевозчика задействованы также самолеты компании China Eastern. Поставки материала в Чехию будут продолжаться не менее шести недель. Общие расходы государства за это время превысят три миллиарда крон.