Расходы на пособия гражданам в затруднительном положении являются самыми низкими за последние 7 лет

Расходы на пособия гражданам, попавшим в социальные затруднения, в Чехии в текущем году продолжают сокращаться и являются самыми низкими за последние семь лет.

С 1 января до сентября 2019 года учреждения социального обеспечения выплатили в рамках разных пособий, в том числе на съем жилья, в целом 3,35 млрд крон, что примерно на 20% ниже показателей прошлого года.

Согласно данным Министерства труда и социальных дел, объем социальных пособий по сравнению с 2014 годом сократился на 60%, что сотрудники ведомства объясняют снижением общего числа нуждающихся в такого рода помощи. Уровень безработицы в Чешской Республике – самый низкий в ЕС, и зарплаты граждан повышаются.