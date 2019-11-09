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Расходы на пособия гражданам в затруднительном положении являются самыми низкими за последние 7 лет

Лорета Вашкова
09-11-2019
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Расходы на пособия гражданам, попавшим в социальные затруднения, в Чехии в текущем году продолжают сокращаться и являются самыми низкими за последние семь лет.

С 1 января до сентября 2019 года учреждения социального обеспечения выплатили в рамках разных пособий, в том числе на съем жилья, в целом 3,35 млрд крон, что примерно на 20% ниже показателей прошлого года.

Согласно данным Министерства труда и социальных дел, объем социальных пособий по сравнению с 2014 годом сократился на 60%, что сотрудники ведомства объясняют снижением общего числа нуждающихся в такого рода помощи. Уровень безработицы в Чешской Республике – самый низкий в ЕС, и зарплаты граждан повышаются.

 
 
 
 
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