Расходы на поддержание чешских автодорог зимой превысили 800 млн крон

Зима 2018–2019 гг. принесла сотрудникам дорожной инфраструктуры самые высокие расходы за последние пять лет. На поддержание скоростных магистралей, шоссе и других автомобильных дорог в зимние месяцы было израсходовано 804 млн крон (около 31 млн евро), что на 55 млн крон (более 2 млн евро) больше, чем годом ранее.

Самой тяжелой для дорожной инфраструктуры оказалась зима в регионе Высочина, где в декабре 2018 года обильные снегопады и ремонтные работы создавали многокилометровые пробки на скоростной трассе D1.