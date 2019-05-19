Расходы на отечественную науку должны ежегодно повышаться на полмиллиарда

Лорета Вашкова
19-05-2019
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Расходы на отечественную науку, как следует из предложения чешского Совета по исследованиям, развитию и инновациям (RVVI), должны ежегодно повышаться примерно на полмиллиарда и в 2022 году составить 38 миллиардов крон (более 1,4 млрд евро). В понедельник, 20 мая, предложение рассмотрит правительство. Затраты на развитие науки, как предполагается, в 2020 году могли бы достигнуть почти 37 млрд крон, а в 2021 году почти 37,5 млрд.

Председатель Академии наук Чехии Ева Зажималова считает, что рост бюджета может дать положительный эффект, однако следует учитывать и необходимость повышения институциональных расходов, которые требуются и для развития базы научной деятельности АН.

 
 
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