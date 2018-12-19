Расходы на оборону в ближайшие три года в Чехии возрастут ежегодно почти на 10%

Лорета Вашкова
19-12-2018
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Расходы на оборону в ближайшие три года в Чешской Республике будут возрастать ежегодно почти на 10%, как следует из проекта бюджета с 2019 по 2021 год. В 2019 году в распоряжении Минобороны будет 66,7 млрд крон, что на 7,8 млрд больше, чем в нынешнем году. В 2021 году сумма повысится до 85,3 млрд крон.

С планом республиканского бюджета информационное агентство ЧТК ознакомил пресс-секретарь оборонного ведомства Ян Пейшек. Бюджет Минобороны в последние годы увеличивается ежегодно в результате обострения напряженности в мире и недостаточного финансирования в предыдущие годы.

"Главная задача остается прежней, добиться трат на оборону в размере 2% от ВВП до 2024 года", - сообщил министр обороны ЧР Любомир Метнар. В случае выполнения обязательства, данного Чехией союзникам в рамках НАТО, бюджет Минобороны по сравнению с нынешним уровнем увеличился бы вдвое и составил более 130 млрд крон.

 
 
 
 
 
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