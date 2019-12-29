Архив передач

Расходы чешских домохозяйств на каждого члена превысили 5,6 тыс. евро

Тимур Кашапов
29-12-2019
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В 2019 году среднестатистическая чешская семья потратила 149,1 тыс. крон на каждого своего члена (около 5,6 тыс. евро), что на 3,4% больше, чем годом ранее. Большая часть денег из чешского семейного бюджета по-прежнему расходуется на жилье, причем домохозяйства тратят на него больше, чем на еду. Такие данные опубликовало Чешское статистическое управление.

Быстрее всего, в свою очередь, повышались расходы на общественное питание и проживание – более, чем на 7%. Единственной статьей расходов, где было зафиксировано снижение, стали почта и телекоммуникации вследствие сокращения расходов на мобильную связь.

 
 
 
 
 
 
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