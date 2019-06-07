Растет статистика гибели велосипедистов на дорогах

Статистические данные свидетельствуют об увеличение количества погибших на чешских дорогах велосипедистов. Причина ухудшения ситуации, подчеркивают специалисты, заключается не только в постоянно увеличивающейся густоте автомобильного потока, в котором нет места двухколесному педальному транспорту. Весьма часто причиной смертельных ДТП с велосипедистами становится несоблюдение предписаний и употребление спиртного.

В период с 2012 по 2018 год на чешских дорогах погибло 368 велосипедистов. За первый квартал 2019 года под колесами машин умерли еще десять человек. В большинстве случаев погибшие не пользовались защитными шлемами. Если бы это было наоборот, то 37% из них удалось бы спасти, сказано в отчете Центра транспортных исследований.