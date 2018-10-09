Растет количество случаев нелегального трудоустройства иностранцев в сельском хозяйстве

Эва Туречкова
09-10-2018
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Результаты проверки, прошедшей в сентябре текущего года, подтвердили: количество нелегально трудоустроенных иностранцев в сельском хозяйстве растет. Таможенная служба Чехии в рамках акции «Сбор урожая», направленной на выявление нелегальных работников, проверила более 70 фирм и обнаружила 85 иностранцев без необходимой визы, в основном украинцев и молдаван. Чаще всего их нанимали на сбор яблок и сортировку картофеля.

Наибольшее количество случаев выявления нелегальных иностранных работников было зафиксировано на территории Моравии, в Южноморавском, Оломоуцком, а также Краловеградецком краях, сообщила пресс-секретарь Генерального таможенного управления Гана Прудичова.

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