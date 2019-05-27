Расширяется сектор экологического сельского хозяйства

Статистики зарегистрировали в Чехии рост количества предпринимателей, занимающихся экологическим сельскохозяйственным производством. С 2017 года их общее количество в Чешской Республике выросло на 13,5% и ныне составляет 4725. Самые значительные показатели в Центрально-Чешском и Южно-Моравском административных краях – рост в объеме 23%.

Благодаря этому, подчеркивает Союз экологических сельскохозяйственных предпринимателей, продукты с приставкой «био» способны конкурировать обычным товарам. Как подчеркивает заместитель министра сельского хозяйства Индржих Фиалка, доказательством этого утверждения может послужить растущая статистика расходов чешских семей на приобретение биопродуктов. В 2017 году эти расходы составили 3,33 миллиарда крон. Межгодовое увеличение – 30,5%.