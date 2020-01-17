Архив передач

Раскрыты страховые мошенничества в объеме 1 миллиард крон

Антон Каймаков
17-01-2020
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Объем выявленных страховых мошенничеств в 2019 году составил около 1 миллиарда (более 39 миллионов евро). Необходимые данные чешскому информационному агентству ČTK предоставили самые крупные работающие в стране страховые компании. По сравнению с прошлым годом, сумма выросла, подчеркивают аналитики. Более всего случаев мошенничеств зафиксировано в Праге, чаще всего они всего они касаются страхования автомобилей и имущества.

Чаще всего среди провинившихся – граждане, отягощенные финансовыми проблемами, например, неуспешные предприниматели, а также люди с различными видами зависимостей – наркоманы и токсикоманы или те, кто страдает от игорной зависимости.

 
 
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