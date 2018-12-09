Randstad: 24% чехов опасаются потерять работу

Растет число чешских граждан, которые, несмотря на самый низкий уровень безработицы в стране за последние 20 лет, опасаются потерять работу. Опасения выразили 24 процента респондентов, участвовавших в опросе общества Randstad. 6% считают потерю работы весьма вероятной.

За последние полгода место работы сменили 18% чехов. Примерно 20% граждан в настоящее время активно ищет новую работу или задумались о смене работы. Наиболее встревожены возможностью потери рабочего места сотрудники сферы производства продовольственных продуктов (20%), области дистрибуции и торговли (15%), а также сектора добывающей промышленности и энергетики (14%).