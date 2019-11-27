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Район Прага-Ржепорые не намерен обсуждать с Россией планы по установке памятника бойцам РОА

Лорета Вашкова
27-11-2019
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Пражский район Ржепорые не намерен обсуждать с Россией свои планы по установке памятника бойцам РОА. Староста Ржепорые Павел Новотны таким образом реагировал на протест Посольства России в Праге, по мнению которого установка памятника стала бы нарушением со стороны Чехии Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям 1968 года.

По словам Новотного, «этот городской район помнит о власовцах как о спасителях». Об этом староста пишет в письме, которое хочет передать в среду, 27 ноября, представителям российского диппредставительства в чешской столице. Планы по установке памятника будут обсуждаться на заседании властей района Ржепорые 16 декабря.

 
 
 
 
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