Архив передач

Работу пражского метро на участке ветки B на 4 часа парализовало ЧП

Лорета Вашкова
24-01-2020
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Почти на четыре часа в четверг вечером из-за ЧП было остановлено движение поездов в пражском метро на центральном участке на ветке B между станциями Smíchovské nádraží (Смиховский вокзал) и Florenc. Около 19:30 на станции Anděl на рельсы упал человек в возрасте примерно сорока лет, скончавшийся в результате падения, информирует портал столичного Транспортного предприятия.

Пассажирам пришлось воспользоваться трамваями или другими ветками подземки. Поезда метро продолжали ездить на участках Zličín - Smíchovské nádraží и Florenc - Černý Most. На центральном участке движение удалось обновить перед полуночью.

 
 
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