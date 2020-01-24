Работу пражского метро на участке ветки B на 4 часа парализовало ЧП

Почти на четыре часа в четверг вечером из-за ЧП было остановлено движение поездов в пражском метро на центральном участке на ветке B между станциями Smíchovské nádraží (Смиховский вокзал) и Florenc. Около 19:30 на станции Anděl на рельсы упал человек в возрасте примерно сорока лет, скончавшийся в результате падения, информирует портал столичного Транспортного предприятия.

Пассажирам пришлось воспользоваться трамваями или другими ветками подземки. Поезда метро продолжали ездить на участках Zličín - Smíchovské nádraží и Florenc - Černý Most. На центральном участке движение удалось обновить перед полуночью.