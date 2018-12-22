Работники чешских компаний в декабре ежедневно тратили 108 минут рабочего времени на развлечения и решение личных вопросов

Жители Чехии накануне рождественских праздников ежедневно тратили 108 минут рабочего времени на развлечения, решение личных вопросов и покупку подарков. Это на 8 минут больше, чем в 2017 году. Такие данные приводит компания truconneXion.

Как подсчитали авторы исследования, безделье одного сотрудника обошлось среднему чешскому работодателю в 7 223 кроны, что на 1 599 крон больше, чем в прошлом году. Чаще всего к безделью оказались склонны работники тех компаний, у которых имеется неограниченный доступ к гаджетам, компьютеру и интернету.