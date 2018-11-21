Работающие заключенные получат прибавку

Министерство юстиции с июля 2019 года увеличит зарплаты работающих осужденных, отбывающих свое наказание в стенах исправительных учреждений. Увеличение тарифов оплаты труда, по мнению ведомства, помогут заключенным погашать свои долги, связанные, как с пребыванием в заключении, так, например, и с неуплатой алиментов.

Зарплаты работающих заключенных Минюст намерен связать с размерами МРОТ. Минимальная зарплата работающего осужденного, согласно планам, должна составлять 50%, а максимальная – 120% МРОТ. В 2019 году минимальная оплата труда в Чехии должна составлять 13 500 крон (около 527 евро).