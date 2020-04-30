Работа LTE–сетей обеспечена на станциях пражской подземки «Мустек» и «Музеум»

На станциях пражского метрополитена «Мустек» и «Музеум» и в перегоне между ними в четверг, 30 апреля, появился новый участок, покрытый мобильным LTE–сигналом, информировало Транспортное предприятие Праги.

Мобильный интернет, таким образом, на данный момент работает на примерно трети станций подземки Праги и, как ожидается, появится до конца июня также на трассе Флоренц - Чешско-Моравска, Смиховске надражи – Андел и Стармоместска - Дейвицка.