Пятую часть населения страны составляют люди старше 65 лет

Чехия стареет. Люди, перешагнувшие порог 65-летия в настоящее время составляют практически пятую часть населения страны, прозвучало в понедельник на конференции, посвященной финансовому аспекту этого общеевропейского явления. Мероприятие было приурочено к Международному дню пожилых людей.

В связи с этим страна остро нуждается в реформировании не только системы пенсионного страхования, но и системы предоставления социальных услуг. Согласно прогнозам, расходы на эти нужды к 2050 году ежегодно вырастут до 580 млрд крон. В настоящее время этот показатель равен 45 млрд крон.