Пятеро чехов оказались в отеле на Тенерифе, где введен карантин из-за коронавируса

Пять чешских туристов вынуждены оставаться в одном из отелей на острове Тенерифе, где из-за подтвержденного случая заражения коронавирусом власти Испании ввели карантин. Сообщение агентству ЧТК подтвердило чешское турбюро Invia.

Граждане Чехии отправились на Канарские острова в понедельник, 24 февраля, и должны были вернуться на родину 6 марта. Пока не известно, смогут ли туристы возвратиться согласно первоначальным планам.