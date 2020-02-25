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Пятеро чехов оказались в отеле на Тенерифе, где введен карантин из-за коронавируса

Катерина Айзпурвит
25-02-2020
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Пять чешских туристов вынуждены оставаться в одном из отелей на острове Тенерифе, где из-за подтвержденного случая заражения коронавирусом власти Испании ввели карантин. Сообщение агентству ЧТК подтвердило чешское турбюро Invia.

Граждане Чехии отправились на Канарские острова в понедельник, 24 февраля, и должны были вернуться на родину 6 марта. Пока не известно, смогут ли туристы возвратиться согласно первоначальным планам.

 
 
 
 
 
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