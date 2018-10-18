Пятеро чешских военнослужащих пострадали в результате теракта в Афганистане

В афганской провинции Парван пятеро чешских военных, участвовавшие в охране авиабазы НАТО в городе Баграм, получили ранения в результате взрыва. Инцидент произошел в среду, 17 октября, в момент проезда военнослужащих мимо припаркованной неподалеку от базы машины произошел взрыв. В результате их автомобиль перевернулся, пятеро солдат получили ранения, у четырех пострадавших травмы незначительные, в то время как пятый – в тяжелом состоянии, сообщила пресс-секретарь Генштаба чешских вооруженных сил Магдалена Дворжакова.

Всем раненым на месте была оказана медицинская помощь, после чего их на вертолете перевезли в больницу на авиабазе Баграм. На данный момент, троих чешских военных уже выписали из больницы, а тяжелораненому бойцу провели операцию. Его жизни ничего не угрожает. Родные раненых уже оповещены о ситуации, сообщил генштаб. По словам представителя министра обороны Яна Пейшека, в ближайшее время будет принято решение об их возвращении на родину.

Это не первый инцидент с участием военных из Чехии в Афганистане. В Афганистане, согласно данным Министерства обороны, погибли уже 13 чешских военнослужащих. В частности, 5 августа неподалеку Кабула возле военной базы Баграм в провинции Парван смертник на машине со взрывчаткой атаковал колонну военных НАТО: жертвами теракта стали трое чешских солдат. Еще три человека, среди которых один американец и двое афганских военных, получили ранения.