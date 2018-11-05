Пятеро чешских ученых получили престижные гранты ERC

Пятеро молодых чешских ученых в нынешнем году получили от Европейского совета по научным исследованиям (ERC) престижные гранты для перспективных научных лидеров. Для Чехии это - лучший результат за всю историю.

Врач и биолог Марек Мраз получил на исследования хронического лимфоцитарного лейкоза финансовые средства в размере почти 40 млн крон, которые будут распределены на пятилетний срок. Грантов удостоились и биолог Катержина Сам, которая занимается симбиотическими связями между птицами и насекомыми, астрофизик Oндржей Пейха, биолог Maтиаш Фендрих или сотрудник Института молекулярной генетики АН Oндржей Штепанек.

Заявления о предоставлении научного гранта в текущем году подали более трех тысяч ученых из многих стран Европы, удовлетворены, однако, были лишь 403 из них.