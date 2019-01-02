Пятьдесят лет назад Чехословакия стала федеративным государством

Пятьдесят лет назад - 1 января 1969 года – унитарная Чехословацкая Республика стала федеративным государством. На политической карте тогда возникли два новых субъекта – Чешская Социалистическая Республика и Словацкая Социалистическая Республика.

Чехословацкая Социалистическая Республика с административно-территориальным федеративным устройством, переименованная в 1990 г. на Чехословацкую Федеративную Республику (позднее Чешскую и Словацкую Федеративную Республику), просуществовала до своего разделения на два суверенных государства в январе 1993 года.