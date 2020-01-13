Пятая часть чешских фирм стала мишенью хакеров

Практически каждая пятая чешская фирма в течение 2018 года стала мишенью хакеров. Общая сумма атак на 20 процентов выше, чем годом ранее. Данные в понедельник обнародовало Чешское статистическое управление.
Наибольшее количество кибератак приходится на средние по размеру и крупные компании. Атаки ведутся также против государственных предприятий, энергетических компаний, банков, университетов и больниц, пишет ЧТК со ссылкой на экспертов.
Огромный рост киберпреступности связан также с внедрением «интернета вещей», оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой без участия человека. В 2018 г. количество атак против подобных устройств выросло на 600 процентов.
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