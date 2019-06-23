Пять редких носорогов направляются из зоопарка г. Двур-Кралове в Руанду

Эва Туречкова
23-06-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Пять редких носорогов в воскресенье начали свой путь из чешского зоопарка в Двур-Кралове в центральноафриканскую страну Руанда. Животные, относящиеся к редкому подвиду черного носорога, стоящего под угрозой исчезновения, будут после адаптации к местным условиям выпущены в национальном парке Акагера.

Это крупнейшая своего рода перевозка носорогов из Европы в Африку, сообщила пресс-секретарь чешского зоопарка Андрея Йироушова. Расходы на трансфер животных составляют 4,3 миллиона крон (172 тысячи евро). Носороги являются подарком правительству Руанды.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 