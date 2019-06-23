Пять редких носорогов направляются из зоопарка г. Двур-Кралове в Руанду

Пять редких носорогов в воскресенье начали свой путь из чешского зоопарка в Двур-Кралове в центральноафриканскую страну Руанда. Животные, относящиеся к редкому подвиду черного носорога, стоящего под угрозой исчезновения, будут после адаптации к местным условиям выпущены в национальном парке Акагера.

Это крупнейшая своего рода перевозка носорогов из Европы в Африку, сообщила пресс-секретарь чешского зоопарка Андрея Йироушова. Расходы на трансфер животных составляют 4,3 миллиона крон (172 тысячи евро). Носороги являются подарком правительству Руанды.