Пять лет тюрьмы за членство в негосударственных вооруженных группах, участвующих в военных конфликтах

Минюст Чехии намерен откорректировать уголовное законодательство и ввести пятилетние наказание за членство граждан в рядах негосударственных вооруженных групп, участвующих в военных конфликтах за пределами страны. Под данную статью попадали бы все чешские граждане, которые, например, оказались бы связанными с террористами Исламского государства или с сепаратистами на Донбассе.

Как подчеркивает Минюст, действующий в Чехии уголовный кодекс, не позволяет в достаточной степени наказывать граждан, которые проходят службу или же специальную подготовку в иностранных негосударственных вооруженных группах, но не оказываются подключенными непосредственно к военным действиям. Как подчеркивает Минюст, действующий в Чехии уголовный кодекс, не позволяет в достаточной степени наказывать граждан, которые проходят службу или же специальную подготовку в иностранных негосударственных вооруженных группах, но не оказываются подключенными непосредственно к военным действиям. Идею Министерства юстиции поддерживает Информационная служба безопасности (BIS).