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Пять чешских граждан погибли в результате схода лавины в австрийских Альпах

Тимур Кашапов
08-03-2020
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Пять человек погибли в результате схода лавины на высокогорном плато Дахштайн в австрийских Альпах. Как сообщает австрийское информагентство APA, речь, вероятнее всего, идет о чешских гражданах, которые занимались в этой области скалолазным спортом.

По словам представителя полиции Верхней Австрии, снежная масса сошла примерно в 9:30 по центральноевропейскому времени на высоте 2800 метров. Тела жертв были доставлены в Гальштат для опознания. Австрийское телевидение ORF сообщило, что снегом завалило всю группу возле горного коттеджа Зиталер Хютте.

 
 
 
 
 
 
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