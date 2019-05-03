Пьяный иностранец прорывался в туалет пражского ресторана с криком «Аллах акбар»

Конфликт с пьяным иностранцем, требовавшим с криком «Аллах акбар» доступа в туалет, пришлось решать полиции Праги 1, пишет издание Novinky.cz. По сообщению пресс-секретаря столичной полиции Ирены Сейфертовой, гражданин Украины с постоянным местом жительства в Праге зашел в ресторан и требовал возможности воспользоваться туалетом. После того как официант сообщил ему, что санузел предназначен лишь для посетителей заведения, иностранец заказал напиток, а потом в присутствии 10 других гостей выкрикнул «Аллах акбар». «Некоторые из присутствующих испугались и быстро покинули ресторан», - сообщила Сейфертова.

Мужчина был задержан недалеко от вокзала им. Масарика. Тест показал 2,75 промилле алкоголя в крови нарушителя порядка. Мужчина был на месте оштрафован.