ПВО Чешской армии проведет последние учения с использованием советского ракетного комплекса «С-10»

Подразделение противовоздушной обороны, базирующееся в Страконице, в последний раз проведет учения с использованием ракетного комплекса «Стрела-10» («С-10») советского производства, находившегося на вооружении Чешской армии почти 40 лет. Учения пройдут на следующей неделе в Доупове, после чего «С-10» заменят на современный шведский зенитно-ракетный комплекс RBS-70 NG.

В настоящее время на вооружении подразделения значится 16 комплектов «С-10», из которых на стрельбах будет использовано четыре. Новая техника будет закуплена у компании Saab на общую сумму около 950 млн крон без учета НДС. Первая поставка техники запланирована на конец текущего года.

«Стрела-10» была принята на вооружение чехословацкой армии в 1983 г., и для многих военнослужащих страконицкого подразделения с этой техникой связана большая часть их военной карьеры.