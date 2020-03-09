Психические расстройства – вторая наиболее распространенная причина выхода на пенсию по инвалидности

Психические расстройства и расстройства поведения являются второй по частоте причиной признания пенсий по инвалидности в Чешской Республике. В прошлом году на их долю пришлось 25% из 103 235 признанных пенсий по инвалидности. По данным Чешского управления социального обеспечения, за последние девять лет рост этого показателя составил 7%. Первенство в данной области удерживают заболевания мышечной, скелетной и соединительной ткани, на которые приходится 27% пенсий по инвалидности. В целом же количество случаев психических расстройств в Чехии увеличилось в период с 2007 по 2017 гг. в среднем на 13%.