Архив передач

Психические расстройства – вторая наиболее распространенная причина выхода на пенсию по инвалидности

Тимур Кашапов
09-03-2020
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Психические расстройства и расстройства поведения являются второй по частоте причиной признания пенсий по инвалидности в Чешской Республике. В прошлом году на их долю пришлось 25% из 103 235 признанных пенсий по инвалидности. По данным Чешского управления социального обеспечения, за последние девять лет рост этого показателя составил 7%. Первенство в данной области удерживают заболевания мышечной, скелетной и соединительной ткани, на которые приходится 27% пенсий по инвалидности. В целом же количество случаев психических расстройств в Чехии увеличилось в период с 2007 по 2017 гг. в среднем на 13%.

 
 
 
 
 
 
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