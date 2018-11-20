Психиатр Протопопова покидает Национальный институт душевного здоровья

Эва Туречкова
20-11-2018
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Психиатр Дита Протопопова покидает по собственному желанию Национальный институт душевного здоровья (NUDZ). Протопопова является автором медицинской справки о состоянии психического здоровья сына премьера Андрея Бабиша младшего, благодаря которой значительно снизились шансы на его привлечение к уголовной ответственности в связи с делом «Гнездо аиста». Психиатр настаивает на правильности поставленного ею диагноза.

Сын премьера убежден в том, что русский супруг Протопоповой – сотрудник премьера – увез Бабиша младшего против его воли в Крым, чтобы воспрепятствовать даче показаний. По его словам, Протопопова поставила его перед выбором отправиться на лечение в психиатрическую клинику или «на каникулы» в Крым.

Протопопова также является сотрудницей Министерства здравоохранения.

 
 
 
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