Психиатр Протопопова не совершила ошибки в заключении о состоянии здоровья сына премьера

Психиатр Дита Протопопова не совершила ошибки в врачебном заключении о состоянии здоровья сына премьера Андрея Бабиша-младшего. Об этом в среду сообщил Национальный институт душевного здоровья Чешской Республики. Заключение врача-психиатра могло помочь сыну главы чешского правительства избежать уголовного преследования. Последнее началось в связи с делом о подозрении в махинациях евросубсидиями, известного как «Гнездо аиста».

Директор Национального института душевного здоровья (Cyril Hösch ) сообщил, что были проанализированы все заключения, касавшиеся состояния здоровья их пациентов с той поры, когда появился материал об А. Бабише-младшем. Пресс-секретарь данного института Ян Червенка информировал, что Дита Протопопова ни в одном из этих заключений не допустила никакой погрешности и нарушения действующего Кодекса этики.

Психиатр Дита Протопопова баллотировалась в недавно прошедших муниципальных выборах кандидатом от движения ANO, лидером которого является премьер А. Бабиш. Во вторник Протопопова подала в отставку с поста члена администрации восьмого района Праги.