Прямой рейс из Праги в Ханой будет открыт в конце 2019 года

К рождественским праздникам будет открыт прямой рейс между Прагой и Ханоем. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Бабиш по итогам Чешско-вьетнамского бизнес-форума, который состоялся накануне в чешской столице. Выступая перед журналистами после встречи со своим вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фук, Бабиш также заявил, что чешские компании могут добиться больших успехов в горнодобывающей и транспортной отраслях Вьетнама.

Представители пражского аэропорта и вьетнамской авиакомпании Bamboo Airways подписали Меморандум о взаимопонимании в рамках подготовки к открытию прямого рейса Прага-Ханой. Бабиш поддержал действия обеих сторон. По его словам, прямое воздушное сообщение поможет не только развитию экономических связей Чешской Республики и Вьетнама, но и увеличению туристического потока в обоих направлениях.